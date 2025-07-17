Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что «железнодорожники» оценивают 20-летнего полузащитника сильно дороже и в принципе не намерены расставаться с игроком.
Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 7,9 млн евро по версии Transfermarkt.
В минувшем сезоне футболист принял участие в 38 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. ЦСКА финишировал на третьей позиции. В активе армейцев 59 баллов.
"Чемпионат": ЦСКА предложил за Пиняева 7 млн евро, но "Локомотив" не намерен продавать игрока
ЦСКА предложил 7 млн евро за полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"