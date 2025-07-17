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Алдонин рассказал, за какие позиции будет бороться ЦСКА в предстоящем сезоне РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин оценил перспективы московского клуба в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
«Сложно предсказать, что будет с ЦСКА в сезоне после одного официального матча и смены тренера. У команды меняется рисунок игры. Если бы в ЦСКА остался Николич, можно было бы с большей уверенностью говорить, на что будет претендовать команда. Сейчас же армейцы точно будут бороться за тройку, учитывая минимальные изменения в составе», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков. Также армейцы выиграли Кубок России.

По окончании сезона Марко Николич ушел из ЦСКА, возглавив греческий АЕК. Новым главным тренером армейцев стал Фабио Челестини - до этого специалист занимал аналогичную должность в нескольких швейцарских клубах.

В первом туре предстоящего сезона «красно-синие» сыграют с «Оренбургом» в гостях 21 июля. Начало - в 17:30 (по мск).

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