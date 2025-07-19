"Они вроде бы так круто играют молодыми футболистами, но в то же время всегда чего-то не хватает. Они же не ставят задачу чемпионства, правильно? Если такой задачи нет, то "Локомотив" вполне даже ничего. Они дают результат, показывают красивый футбол. Да, бывают осечки, но это футбол", — сказал Дудиев в интервью "РБ Спорт".
В прошедшем сезоне "Локомотив" занял шестое место, набрав 53 очка. Также "железнодорожники" вылетели в полуфинале Пути регионов Кубка России, проиграв "Ростову" (0:2).
Сегодня, 19 июля "Локомотив" проведет домашний матч на "РЖД Арене" против "Сочи".
Спустя год сочинцы вернулись в Российскую Премьер-Лигу. В прошедшем сезоне "Сочи" играл в Первой Лиге и занял пятое место. Команда попала в стыковые матчи из-за того, что "Черноморец" не получил необходимую лицензию для выступления в РПЛ. По итогам стыковых игр "Сочи" прошел "Пари НН" (общий счёт 4:3).
Дудиев считает, что "Локомотив" не ставит задачу чемпионства
Бывший футболист "Балтики" и футбольный агент Аслан Дудиев высказал сомнения о перспективах "Локомотива" в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"