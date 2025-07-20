Какой был план Станковича на игру? Мы знали, что Махачкала будем стараться не дать нам контролировать мяч, они всегда идут в прессинг. Главный тренер давал больше рекомендаций играть на меня. Чтобы я цеплялся за мячи впереди после дальних передач, — заявил Заболотный «Матч ТВ».
Вчера, 19 июля, столичный «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ со счетом 1:0.
Нападающий Антон Заболотный дебютировал в стартовом составе красно-белых в чемпионате России и был заменен на 74-й минуте игры. Напомним, 34-летний Заболотный перебрался в «Спартак» нынешним летом, покинув подмосковные «Химки» в качестве свободного агента.
Заболотный: Станкович просил чаще играть на меня в матче с "Динамо" Махачкала
Форвард «Спартака» Антон Заболотный поделился установкой, которую дал главный тренер Деян Станкович перед игрой с «Динамо» Махачкала.
Фото: ФК "Спартак"