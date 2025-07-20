"Есть правила. Но качели Казарцев для "Спартака" устроил. Заслуженно удалил футболиста "Динамо", хотя мог сделать это еще раньше.
Были ли фолы на Умярове в первом тайме и на Маркиньосе во втором? Считаю, не было в обоих случаях. Судьи правильно разобрались. Если смотреть момент с Маркиньосом по видео, то он больше "нарисовал", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Вчера, 19 июля, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0, полузащитник красно-белых Маркиньос стал автором единственного забитого мяча. Во 2 туре чемпионата России красно-белые примут на своем поле калининградскую "Балтику".
Бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым отменила четыре гола красно-белых, а также не назначила пенальти в двух эпизодах в первом тайме. После матча генеральный директор "Спартака" Олег Малышев заявил, что качество судейства Казарцева не соответствовало уровню РПЛ, также Малышев пообещал, что клуб обратится в ЭСК РФС.
Глушаков: Казарцев устроил качели для "Спартака"
Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков оценил игру красно-белых в 1 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"