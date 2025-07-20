Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
0 - 3 0 3
Краснодар2 тайм
Зенит
18:00
РостовНе начат
Ахмат
20:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 3 0 3
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Нефтехимик
18:00
СоколНе начат
Торпедо
18:00
ЧелябинскНе начат

Глушаков: Казарцев устроил качели для "Спартака"

Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков оценил игру красно-белых в 1 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Есть правила. Но качели Казарцев для "Спартака" устроил. Заслуженно удалил футболиста "Динамо", хотя мог сделать это еще раньше.

Были ли фолы на Умярове в первом тайме и на Маркиньосе во втором? Считаю, не было в обоих случаях. Судьи правильно разобрались. Если смотреть момент с Маркиньосом по видео, то он больше "нарисовал", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".

Вчера, 19 июля, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0, полузащитник красно-белых Маркиньос стал автором единственного забитого мяча. Во 2 туре чемпионата России красно-белые примут на своем поле калининградскую "Балтику".

Бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым отменила четыре гола красно-белых, а также не назначила пенальти в двух эпизодах в первом тайме. После матча генеральный директор "Спартака" Олег Малышев заявил, что качество судейства Казарцева не соответствовало уровню РПЛ, также Малышев пообещал, что клуб обратится в ЭСК РФС.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится