Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
0 - 3 0 3
Краснодар2 тайм
Зенит
18:00
РостовНе начат
Ахмат
20:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 3 0 3
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Нефтехимик
18:00
СоколНе начат
Торпедо
18:00
ЧелябинскНе начат

Аззи прокомментировал свое удаление в матче со "Спартаком"

Защитник махачкалинского "Динамо" Мохамед Аззи высказался о своем удалении в матче 1 тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Что я могу сказать о красной карточке? Я не согласен со своим удалением. Первая показанная желтая карточка — это фол не на желтую", - цитирует Аззи "РБ Спорт".

Вчера, 19 июля, махачкалинское "Динамо" на выезде уступило московскому "Спартаку" в первом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Защитник гостей Мохахмед Аззи был удален с поля во втором тайме.

Во втором туре чемпионата России махачкалинцы сыграют на выезде с "Оренбургом", который вошел в число участников РПЛ после исключения московского "Торпедо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится