Аззи прокомментировал свое удаление в матче со "Спартаком"

"Что я могу сказать о красной карточке? Я не согласен со своим удалением. Первая показанная желтая карточка — это фол не на желтую", - цитирует Аззи "РБ Спорт".
Вчера, 19 июля, махачкалинское "Динамо" на выезде уступило московскому "Спартаку" в первом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Защитник гостей Мохахмед Аззи был удален с поля во втором тайме.
Во втором туре чемпионата России махачкалинцы сыграют на выезде с "Оренбургом", который вошел в число участников РПЛ после исключения московского "Торпедо".