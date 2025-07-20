Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
0 - 3 0 3
Краснодар2 тайм
Зенит
18:00
РостовНе начат
Ахмат
20:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 3 0 3
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Нефтехимик
18:00
СоколНе начат
Торпедо
18:00
ЧелябинскНе начат

Комличенко прокомментировал возможный уход Пиняева из "Локомотива"

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко высказался о возможном переходе Сергея Пиняева в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
"Конечно, Пиняев важен для "Локомотива". Он один из лидеров. Дальше все зависит от решения клуба, игрока. Для нас он важен и, конечно, я хотел бы, чтобы Сергей остался", - цитирует Комличенко Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА заинтересован в переходе полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева - сообщалось, что "армейцы" готовы выплатить отступные за футболиста, которые составляют 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне полузащитник провел во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится