"Конечно, Пиняев важен для "Локомотива". Он один из лидеров. Дальше все зависит от решения клуба, игрока. Для нас он важен и, конечно, я хотел бы, чтобы Сергей остался", - цитирует Комличенко Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА заинтересован в переходе полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева - сообщалось, что "армейцы" готовы выплатить отступные за футболиста, которые составляют 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне полузащитник провел во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач.
Комличенко прокомментировал возможный уход Пиняева из "Локомотива"
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко высказался о возможном переходе Сергея Пиняева в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"