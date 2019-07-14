А все говорили - ФНЛ. Есть жизнь после Бердыева!

«Локомотив» споткнулся о «Рубин». Команда Шаронова оставила прекрасное впечатление, а Кварацхелия забил гол москвичам, от которых полузащитник так и не дождался контракта, какой он хотел.Молодой грузинский футболист половину прошлого сезона провёл в составе «железнодорожников». О нём комплиментарно отзывался Юрий Сёмин, а в клубе, не сомневаясь в таланте полузащитника, собирались подписать с ним полноценный контракт. Но игрок предпочёл перебраться в «Рубин». Как говорил сам Кварацхелия, всё решили условия соглашения – москвичи предлагали «1+3». Такой ненадёжный формат его не устроил.Правда, генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе объяснил ситуацию по-своему. На встрече с болельщиками он сказал, что Кварацхелию «увезли агенты».В старт казанской команды на первый тур игрок всё равно не попал. Зато Шаронов выставил ряд других новичков – вратаря Юрия Дюпина, защитников Виталия Денисова и Олега Данченко, нападающих Евгения Маркова и Зурико Давиташвили. Чего ждать от настолько обновлённого «Рубина», сделавшего ставку на ещё неопытного тренера, – до начала игры было совершенно непонятно.В старте «Локо» был один примечательный момент – классно сыгравший в матче за Суперкубок Фёдор Смолов не оказался не только в старте, но и в заявке. Как сообщал «СЭ», игру форвард пропускал из-за небольшого мышечного напряжения. Его место занял Эдер.«Рубин» в непривычном стиле пытался на старте пойти вперёд, но ничего толкового из такой затеи не вышло. Скорее, наоборот: «Локомотив» очень легко забирал пространство обратно, бежал в контратаки через центр и уже в дебюте братья Миранчуки разыграли на двоих комбинацию, по итогам которой Антон бил с роскошной позиции, но в створ попасть не сумел. В эпизоде провалился выскочивший слишком высоко Сорокин и опорная зона, не успевшая опуститься за соперниками.«Рубин» смирился и далее атаковал сдержаннее (например, перестал торопиться, иногда придерживал мяч, выманивая хозяев), но полностью от своих планов Казань отказываться не стала. После одного из угловых получилось вполне симпатично, но с ударом Уремовича Гильерме, насчёт которого ходят упорные слухи, что он перейдёт в «Спартак», мяч зафиксировал.В основе «Локомотива» вышел полузащитник Жемалетдинов, который провёл минувшую весну на новом для себя уровне. Его история во многом перекликается с тем, что происходит с Кварацхелией: он в своё время тоже выбрал «Рубин», но не смог там раскрыться и вернулся в родной «Локо».Рванувший по флангу Жемалетдинов поймал фол на границе штрафной и заработал пенальти. Неловко сыграл Виталий Денисов, для которого эта игра наверняка была крайне важной – всё-таки он выступал за «железнодорожников» на протяжении шести лет ( про это вспоминали по ходу матча болельщики хозяев ). Исполнять взялся Антон Миранчук, но младший из братьев снова дал маху – мощно зарядил в перекладину.Если первые минут ещё оставался какой-то скепсис насчёт открытости «Рубина», то в конце тайма игра команды Шаронова вызывала одно восхищение. После незабитого пенальти огорчился не только Антон Миранчук (схлопотавший через пару минут после неудачи жёлтую карточку), но и будто бы вся команда Сёмина. «Рубин» забрал владение и отдельными отрезками (!) просто не выпускал «железнодорожников» с их половины поля.Гости даже атаки не хотели начинать через выносы, искали тройку полузащитников в центре короткими и средними передачами, старались переходить середину осмысленно. Скоро будет год, как что-то подобное начал обещать Кононов в «Спартаке», но почему-то пока выходит лишь у совершенно неопытного Шаронова. Хотя говорить об этом, конечно, рано. Действовать так здорово у команды получалось даже не только на протяжении одной игры, но на протяжении отдельных отрезков одной игры.До конца тайма хозяева так и не пришли в себя. А вот болельщики «Рубина» напоминали Шаронову, как он открывал путь Казани к «золоту», забивая «железнодорожникам» на старте сезона 2008 года.- Здесь начинался путь к золоту, - напутствовали на большие начинания фанаты.Удивительное дело, но и после перерыва «Локо» продолжал действовать чаще на контратаках. Правда, продолжалось это лишь до изменений в составе москвичей. Сёмин убрал, прямо говоря, бесполезного Эдера (на его место выдвинулся Алексей Миранчук), подтянул выше Крыховяка, а центр укрепил Коломейцевым. «Рубин» как раз начинал действовать более компактно и не так смело.Это и сгубило гостей. В одном из длительных наступлений «Локо» сфолил на Баринове Виталий Денисов. Алексей Миранчук взялся исполнить – и старший брат сделал первый гол «красно-зелёных» в этом чемпионате.



Кварацхелия!



После этого «Рубин» бросился в агрессивный прессинг, пытаясь что-то исправить, но холодный расчет «железнодорожников» поперву пресекал все потуги гостей. Было заметно, что команда Шаронова слегка подустала – немудрено, учитывая, что играли только первый матч сезона.



Но как-то дежурно, когда казалось, что более классный «Локо» своего не отпустит, пришёл потрясающий гол. Кварацхелия вышел на поле перед самым пропущенным Казанью мячом и был встречен свистом. Молодой игрок не расстроился: сориентировался на поле и классно поймал навес защитника Данченко.



Праздновать, кстати, хавбек не стал. За что ему можно выразить только отдельный респект.







После этого игра свалилась в сумбур. «Локомотив» экстренно пытался исправить что-нибудь, а «Рубин» старался это пережить. Впрочем, гости не забывали о контратаках и пару раз неплохо выходили на свободное пространство. Продолжал радовать Кварацхелия, который запомнился и важным выносом на последних минутах.



До финального свистка результативных изменений не было. «Локомотив» не смог довести решающий навал до чего-то материального и потерял очки в игре с Казанью, от которой практически никто не ждал настолько качественного сопротивления. А ведь всё межсезонье команду заранее отправлялся в ФНЛ.



Это, конечно, только первый тур, но уже сейчас можно сказать, что у «Рубина» отличные шансы на этот сезон. Мы получили доказательства: после Бердыева есть жизнь.



И да - Хвича просто красавчик

