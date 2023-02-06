По сведениям источника, документ содержит просьбу со стороны "Уфы" сообщить клубу о возможности заявить Павлюченко для выступления в соревнованиях Первой Лиги и Кубка России. Обращение связано с наличием у Павлюченко действующей дисквалификации, которую 41-летний нападающий получил в матче Второй Лиги.
Напомним, Павлюченко завершил карьеру осенью прошлого года. Этой зимой Роман всерьез рассматривал возвращение в профессиональный футбол в качестве игрока "Уфы", однако позже отказался от данной идеи.
Источник: "Чемпионат"
"Уфа" направила письмо в РФС с намерением подписать контракт с Павлюченко
Российский футбольный союз получил от "Уфы" официальное письмо, в котором говорится о намерении заключить соглашение с форвардом Романом Павлюченко.