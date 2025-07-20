Орлов: у "Зенита" был мандраж, команда испытывает давление. У Семака много работы

«В первом тайме «Зенит» 18 раз потерял мяч - и это на своём-то стадионе, при своём зрителе! А как будет на выезде? У хозяев был мандраж, команда испытывает давление - это понятно. Мы не знаем, о чём говорили руководители, но по лицу Семака видно, что волнуется. В первом тайме он смотрел на поле и не понимал, что делают его защитники. У Семака много работы», - цитирует Орлова «Чемпионат».
Игра между «Зенитом» и «Ростовом» прошла сегодня, 20 июля. Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» (2:1).
Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат, а на 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который заработал Луис Энрике.
В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях. Матч состоится 27 июля. Начало - в 20:00 (по мск).