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Орлов: у "Зенита" был мандраж, команда испытывает давление. У Семака много работы

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча «Зенита» с «Ростовом» (2:1) в первом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
«В первом тайме «Зенит» 18 раз потерял мяч - и это на своём-то стадионе, при своём зрителе! А как будет на выезде? У хозяев был мандраж, команда испытывает давление - это понятно. Мы не знаем, о чём говорили руководители, но по лицу Семака видно, что волнуется. В первом тайме он смотрел на поле и не понимал, что делают его защитники. У Семака много работы», - цитирует Орлова «Чемпионат».

Игра между «Зенитом» и «Ростовом» прошла сегодня, 20 июля. Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» (2:1).

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат, а на 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который заработал Луис Энрике.

В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях. Матч состоится 27 июля. Начало - в 20:00 (по мск).

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