"В матче "Спартак" — "Динамо" (Махачкала) болельщики "Спартака", находящиеся на трибуне D, скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Спартака" Станковича, аналитика Сассо и тренера по работе с вратарями", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
В 1 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал полузащитник красно-белых Маркиньос. После матче генеральный директор московского клуба Олег Малышев заявил, что клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию.
Во 2 туре чемпионата России красно-белые примут на своем поле калининградскую "Балтику". Напомним, что этим летом руководство красно-белых продлило контракт с главным тренером Деяном Станковичеем до июня 2027 года.
КДК РФС рассмотрит оскорбление болельщиками "Спартака" арбитра в матче с махачкалинским "Динамо"
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит поведение болельщиков "Спартака" в 1 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"