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"Спартак" обратился в ЭСК по 5 эпизодам матча с махачкалинским "Динамо"

Московский "Спартак" попросил рассмотреть ряд эпизодов в матче 1-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что клуб обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча против "Динамо" Махачкала, которые произошли на 7-й, 25-й, 44-й, 45-й, 51-й минутах.

Красно-белые попросили дать оценку трем неназначенным пенальти, отмененному голу хавбека Руслана Литвинова и неудаление защитника гостей Мохамеда Аззи.

Напомним, красно-белые одержали победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против махачкалинского "Динамо" со счетом 1:0. Автором единственного гола на 37-й минуте стал бразильский нападающий москвичей Маркиньос. Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.

Источник: "Матч ТВ"

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