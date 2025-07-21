"Спартак" обратился в ЭСК по 5 эпизодам матча с махачкалинским "Динамо"

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что клуб обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча против "Динамо" Махачкала, которые произошли на 7-й, 25-й, 44-й, 45-й, 51-й минутах.
Красно-белые попросили дать оценку трем неназначенным пенальти, отмененному голу хавбека Руслана Литвинова и неудаление защитника гостей Мохамеда Аззи.
Напомним, красно-белые одержали победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против махачкалинского "Динамо" со счетом 1:0. Автором единственного гола на 37-й минуте стал бразильский нападающий москвичей Маркиньос. Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.
Источник: "Матч ТВ"