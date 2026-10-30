Комбаров предсказал Батракову переход в топ-клуб Европы

- Все рады за Батракова. Это хороший пример того, что наши футболисты могут играть в Европе на высочайшем уровне, быть на ведущих ролях. Если он продолжит играть так же стабильно, как сейчас, то через год-два какой-то топовый европейский клуб за ним придет.
Мы же видим, как он играет в Лиге чемпионов и сильном чемпионате Турции. Почему он не может играть в любой другой лиге? Тем более пройдет какое-то время, и Алексей еще наберется опыта, станет более взрослым футболистом, - цитирует Комбарова "Матч ТВ".
Напомним, Батраков перебрался в "Галатасарай" из московского "Локомотива" летом 2026 года. В последних матчах Лиги чемпионов 21-летний россиянин отметился голами в ворота "Барселоны" и "Лилля".