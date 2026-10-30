Комбаров предсказал Батракову переход в топ-клуб Европы

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- Все рады за Батракова. Это хороший пример того, что наши футболисты могут играть в Европе на высочайшем уровне, быть на ведущих ролях. Если он продолжит играть так же стабильно, как сейчас, то через год-два какой-то топовый европейский клуб за ним придет.