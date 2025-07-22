"Мы прорабатываем варианты перехода в другой клуб, скорее всего, это будет аренда. Пока не могу сказать ничего более конкретно. Работаем над этим вариантом, поскольку Станкович делает ставку на других футболистов", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
В прошлом сезоне Никита Чернов провел за московский "Спартак" в Российской Премьер-Лиге 8 матчей и записал на свой счет 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в 1,5 миллиона евро, контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца 2026 года.
Ранее Никита Чернов выступал за самарские "Крылья Советов", ЦСКА и екатеринбургский "Урал". Также на счету центрального защитника 2 матча в составе национальной команды России. Дебют футболиста в сборной страны состоялся в июне 2015 года.
Чернов может в ближайшее время покинуть "Спартак"
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Спартака" Никиты Чернова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"