"Предложение от "Аль-Иттихада" пока не поступало, несмотря на проявленный интерес. Ждём развития событий", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Аль-Иттихад" предложил петербургскому "Зениту" 30 миллионов евро за переход Вендела, однако сам полузащитник отказался от трансфера.
Бразилец опоздал на летние сборы петербургского "Зенита" - Вендел отсутствовал на матче 1 тура РПЛ с "Ростовом" (2:1). Напомним, что в летнее трансферное окно Вендел должен был перейти в "Ботафого" в рамках сделки по Луису Энрике, однако переход сорвался.
В "Зените" высказались о возможном переходе Вендела в "Аль-Иттихад"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном уходе Вендела.
Фото: ФК "Зенит"