По информации журналиста Карпова сумма сделки составит €1 млн. Однако окончательное завершение перехода пока откладывается из-за разногласий по размеру агентского вознаграждения.
Над решением этого вопроса сейчас работает агент игрока Пабло Каро. Именно он ранее заявлял, что Гайч способен забить не менее пяти мячей в десяти матчах за ЦСКА, если получит шанс.
Напомним, что Гайч был приобретен летом 2020 года за 8,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор», где сыграл 38 матчей и забил 9 голов. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2026 года. Текущая трансферная стоимость Гайча оценивается в 1,4 миллиона евро. Всего за ЦСКА аргентинец провел 39 матчей, в которых забил 3 гола.
Источник: ЦСКА и "Тальерес" договорились о трансфере Гайча
Московский ЦСКА и аргентинский «Тальерес» согласовали трансфер нападающего Адольфо Гайча.
Фото: ФК ЦСКА