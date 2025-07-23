«Я бы хотел, чтобы Вендел остался в «Зените». Не знаю, как решится его вопрос, но такие люди украшают наш чемпионат. Связка Вендела и Жерсона может быть очень серьезным дуэтом в центре поля, лучшими будут!» — заявил Погребняк «СЭ».
Напомним, что 21 мая стало известно о том, что бразильский «Ботафого» по общему соглашению с петербургским «Зенитом» расторг ранее заключенное соглашение с хавбеком Венделом, которое должно было вступить в силу 3 июня 2025 года. В клубе из Рио-де-Жанейро это объяснили геополитическими причинами.
В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.
13 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с Жерсоном. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
Ранее бразильский полузащитник играл за «Фламенго», «Флуминенсе», «Марсель», «Рому» и «Фиорентину». В 2025 году 28-летний футболист принял участие в 28 матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Погребняк: связка Вендела и Жерсона может стать лучшим дуэтом в центре поля
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал возможный уход полузащитника Вендела из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"