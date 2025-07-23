«Я думаю, у каждого руководителя клуба есть желание дойти до финала Кубка России, чтобы сыграть в «Лужниках». Это запоминается на всю жизнь», – заявил Измайлов «Совспорту».
Напомним, в сезоне-2023/24 калининградский клуб уже добирался до финала, где уступил «Зениту» со счётом 1:2.
В 1-м туре РПЛ-2025/2026 победитель прошлого сезона Первой лиги «Балтика», которая вернулась в высший дивизион после вылета за один год, сыграла на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и в текущей турнирной таблице РПЛ занимает седьмое место.
Гендир Балтики: у каждого руководителя клуба есть желание дойти до финала Кубка России
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился амбициями клуба на текущий розыгрыш Кубка России.
Фото: ФК "Балтика"