"Чтобы быть популярным и возглавлять рейтинги в медиа пространстве, необходимо доказывать свою состоятельность, выигрывая трофеи. К сожалению, "Спартак" этим пока похвастаться не может. Поэтому для меня все очевидно - на данный момент "Зенит" популярнее", - цитирует Погребняка "СЭ".
Действующим чемпионом России является "Краснодар". Подопечные Мурада Мусаев прервали гегемонию "Зенита" из шести чемпионских титулов подряд. Обладателем Кубка России - 2024/2025 стал московский ЦСКА, одержавший победу над "Ростовом" (0:0, 4:3 (пен.)) в Суперфинале турнира. Армейцы выиграли и Суперкубок страны, одолев "Краснодар" в первом официальном матче нового сезона (1:0).
Погребняк: "Зенит" популярнее "Спартака". Надо выигрывать трофеи
Экс-форвард "Штутгарта" и сборной России Павел Погребняк высказался о популярности российских клубов "Зенита" и "Спартака".
Фото: официальный сайт "Зенита"