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Уваров: "Динамо" величайший клуб! Здесь хотят поработать люди, которые играли в "Спартаке"

Бывший голкипер «Динамо» Александр Уваров прокомментировал назначение Валерия Карпина, ранее выступавшего за «Спартак», на пост главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
— Не смущает, что Карпин спартаковец и выбрал «Динамо»?

— Это не он выбрал, а руководство. Во-первых, «Динамо» всё-таки величайший клуб! Здесь хотят поработать люди, которые играли и в «Спартаке», и в других клубах. Думаю, что на это никто не смотрит. Неважно, где и за кого играл Карпин. Самое главное, чтобы он принёс результат. Игроком он был в «Спартаке», а сейчас он тренер. Надеюсь, что у Карпина всё получится! — заявил Уваров «Чемпионату».

Валерий Карпин был назначен главным тренером московского «Динамо» с контрактом до лета 2028 года.

Напомним, 25 февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», где ранее совмещал должности в клубе и сборной с 2021 года. Самый успешный сезон для Карпина в качестве главного тренера «Ростова» был в сезоне-2022/23, когда клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.

Контракт Валерия Карпина с Российским футбольным союзом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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