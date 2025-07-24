Уваров: "Динамо" величайший клуб! Здесь хотят поработать люди, которые играли в "Спартаке"

— Не смущает, что Карпин спартаковец и выбрал «Динамо»?
— Это не он выбрал, а руководство. Во-первых, «Динамо» всё-таки величайший клуб! Здесь хотят поработать люди, которые играли и в «Спартаке», и в других клубах. Думаю, что на это никто не смотрит. Неважно, где и за кого играл Карпин. Самое главное, чтобы он принёс результат. Игроком он был в «Спартаке», а сейчас он тренер. Надеюсь, что у Карпина всё получится! — заявил Уваров «Чемпионату».
Валерий Карпин был назначен главным тренером московского «Динамо» с контрактом до лета 2028 года.
Напомним, 25 февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», где ранее совмещал должности в клубе и сборной с 2021 года. Самый успешный сезон для Карпина в качестве главного тренера «Ростова» был в сезоне-2022/23, когда клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.
Контракт Валерия Карпина с Российским футбольным союзом рассчитан до 30 июня 2028 года.