По информации журналиста Карпова «Рубин» готов заплатить за 21-летнего форварда €3 миллиона. Однако испанская «Сарагоса» настаивает на сумме в €4 миллиона. По данным источника, «Рубин» предложил Баждару контракт сроком на четыре года с годовой зарплатой в размере €500 тысяч плюс бонусы. В данный момент стороны продолжают согласовывать финансовые условия сделки.
Баждар выступает за «Сарогосу» с лета 2024 года, перейдя из «Партизана» за 3 миллиона евро. С тех пор он провел 31 матч, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевых передачи. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость форварда составляет 2 миллиона евро по версии Transfermarkt.
"Рубин" предлагает €3 млн за нападающего "Сарогосы" — источник
Казанский «Рубин» ведет переговоры о трансфере нападающего сборной Боснии и «Сарагосы» Самеда Баждара.
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