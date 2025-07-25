"Тальерес" дотянул решение вопроса до последней минуты. В итоге мы так и не согласовали условия контракта. Когда обещанное не воплощается в жизнь, мы просто не воспринимаем это всерьёз", — приводит слова Каро "Чемпионат".
Трансферное окно в Чемпионате Аргентины закрылось в ночь с 24 на 25 июля.
Напомним, Гайч перешёл из аргентинского "Сан-Лоренсо" в ЦСКА летом 2020 года. В составе армейцев он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола голами и отметился четырьмя результативными передачами. В сезоне-2024/25 аргентинский нападающий на правах арендного соглашения выступал за турецкий "Антальяспор". Ранее он также выступал за турецкий "Ризеспор", итальянские "Верону", "Беневенто", испанскую "Уэску" и другие клубы. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Гайча оценивается в 1,4 миллиона евро.
Агент нападающего ЦСКА Гайча подтвердил, что его трансфер в "Тальерес" сорвался
Футбольный агент Пабло Каро заявил, что трансфер аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в "Тальерес" сорвался из-за несогласованных сроков сделки.
Фото: ПФК ЦСКА