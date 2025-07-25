"Столько голов ещё не было, но я забивал во всех командах, где играл. По паре голов за сезон точно. Просто требования в "Ростове" такие: все обороняются и все атакуют. Подключался вперёд, бегал, плюс пенальти бил и штрафные в этом сезоне удачно получались. Одно на другое наложилось — и вот результат", - сказал Осипенко в интервью "Чемпионату".
В прошлом сезоне Максим Осипенко провел за "Ростов" во всех турнирах 40 матчей и отметился 10 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Летом текущего года центральный защитник перешел в московское "Динамо" и заключил контракт на три года с возможностью продления. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
По итогам прошлого сезона Осипенко стал лучшим бомбардиром среди всех защитников Российской Премьер-Лиги. На счету футболиста 14 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.
Осипенко объяснил, с чем связан рост его результативности
Защитник "Динамо" Максим Осипенко высказался о своей результативности.
Фото: ФК "Динамо"