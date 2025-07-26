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Артига: хочу вернуться в Россию в стабильный клуб, где мне позволят работать, думаю только о футболе

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига заявил о желании вернуться в Россию.
Фото: ФК "Химки"
«Я хочу вернуться в Россию в стабильный клуб, где мне позволят работать, думая только о футболе. Я убежден, что мы доставим удовольствие болельщикам нашей игрой, и мечтаю выиграть титулы с российскими командами», - цитирует Артигу «Спорт-Экспресс».

Испанский специалист тренировал «Химки» с июня 2024 года по апрель текущего года. На данный момент Артига тренирует ангольский клуб «Петру Атлетику».

В минувшем сезоне подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице РПЛ, однако по окончании сезона «Химки» объявили о прекращении существования из-за финансовых проблем.

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