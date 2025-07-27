«Мне кажется, от всех эти прыжков, подскоков на бровке, ухмылок Станковича устали уже сами болельщики «Спартака». Товарищ, ты приехал в нашу страну, так и живи по нашим правилам. Покажите мне хоть кого-то, кто так же прыгал бы сейчас у нас? Деян, ты классный мужик, был отличным футболистом, но сейчас-то не позорься. Как только с ними продлевают контракт, так начинается это все. Вдоль бровки поставьте Станковичу барьеры, пусть прыгает через них. Может тогда устанет и не будет на бровке так себя вести», — заявил Орещук «Матч ТВ».
Напомним, спартаковцы дома проиграли «Балтике» (0:3). Красно-белые доигрывали игру вдевятером, после удалений Антона Заболотного на 11-й минуте и Маркиньоса на 58-й минуте.
Деян Станкович возглавил московский «Спартак» 19 июня 2024 года. Под его руководством красно-белые заняли четвертое место в Российской Премьер-Лиге в прошлом сезоне.
В третьем туре москвичи в гостях сыграют против тольяттинского «Акрона». Матч состоится 3 августа.
Орещук: от прыжков Станковича устали уже сами болельщики "Спартака". Поставьте ему барьеры, пусть прыгает через них
Экс-спортивный директор Динамо Роман Орещук рассказал, что думает о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"