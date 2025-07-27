"Игра "Локомотива" радует, а особенно состав с россиянами. С "Краснодаром" хорошо сыграли, Батраков вообще головой забил. А у "Краснодара" ситуация обратная. Хоть и набрали иностранцев, но что-то у них не совсем получается, в отличие от россиян из "Локомотива", которые прогрессируют ещё лучше, чем в прошлом сезоне", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Вчера, 26 июля, московский "Локомотив" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:1 - дубль на свой счет в той встрече записал полузащитник Алексей Батраков, забитым мячом в составе южан отметился Мозес Кобнан Дэвис.
По итогам сезона-2024/2025 южане впервые в истории стали чемпионами страны, команда Михаила Галактионова расположилась на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата. В 1 туре чемпионата страны текущего сезона "железнодорожники" со счетом 3:0 разгромили "Сочи", а "быки" с аналогичным счетом одержали победу над "Пари НН".
Булыкин: "Краснодар" набрал иностранцев, но что-то у них совсем не получается
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу "Локомотива" над "Краснодаром" в матче 2 тура РПЛ (2:1).
Фото: РФС