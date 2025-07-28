"Круговой — хороший футболист, без вопросов. Не знаю, почему "Зенит" его отпустил. Данил подвижный, с хорошей скоростью. Он поддерживает атаку, неплохо играет сзади. "Движок" на футбольном поле. Он может стать лидером при Челестини", — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.
Данил Круговой выступает за ЦСКА с лета 2024 года. За это время он принял участие в 31 матче в составе клуба, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний защитник оформил дубль в ворота "Ахмата" (2:1) во втором туре. Круговой является воспитанником "Зенита". Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл девять трофеев, среди которых четыре чемпионства в РПЛ. Ранее Круговой также выступал за "Уфу".
Экс-тренер ЦСКА Тарханов – о Круговом: он может стать лидером при Челестини
Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов заявил, что защитник армейцев Данил Круговой может стать лидером команды при нынешнем главном тренере Фабио Челестини.
Фото: "Чемпионат"