Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что бразилец уже уведомил «красно-синих», что хочет ее активировать для перехода в «Аль-Джазиру».
Ранее стало известно, что клуб из ОАЭ предложил 6 млн евро за Рошу.
30-летний защитник играет за ЦСКА с 2022 года. За это время бразилец провел за клуб во всех турнирах 106 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 результативных передач.
Контракт Роши с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,6 млн евро.
Роша уведомил ЦСКА, что хочет активировать опцию выкупа своего контракта - "СЭ"
В контракте защитника ЦСКА Виллиана Роши есть опция выкупа.
Фото: ПФК ЦСКА