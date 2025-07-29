«Роша очень близок к переходу в «Аль-Джазиру», - цитирует представителя агенства «Чемпионат».
Ранее стало известно, что клуб из ОАЭ предложил 6 млн евро за бразильского защитника.
30-летний Роша играет за ЦСКА с 2022 года. За это время бразилец провел за клуб во всех турнирах 106 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач.
Контракт Роши с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,6 млн евро.
В агентстве Роши подтвердили, что защитник близок к переходу в "Аль-Джазиру"
В агентстве защитника ЦСКА Виллиана Роши подтвердили информацию о том, что игрок близок к переходу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.
Фото: ПФК ЦСКА