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В агентстве Роши подтвердили, что защитник близок к переходу в "Аль-Джазиру"

В агентстве защитника ЦСКА Виллиана Роши подтвердили информацию о том, что игрок близок к переходу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.
Фото: ПФК ЦСКА
«Роша очень близок к переходу в «Аль-Джазиру», - цитирует представителя агенства «Чемпионат».

Ранее стало известно, что клуб из ОАЭ предложил 6 млн евро за бразильского защитника.

30-летний Роша играет за ЦСКА с 2022 года. За это время бразилец провел за клуб во всех турнирах 106 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач.

Контракт Роши с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,6 млн евро.

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