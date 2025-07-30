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Морено: каждое поражение "Сочи" - удар ножом в сердце

Главный тренер "Сочи" Роберт Морено высказался о поражении от "Динамо" в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:3).
Фото: ФК "Сочи"
"После таких матчей мне сложно спать. Я могу злиться, не говорить со своей семьёй. Каждое поражение - удар ножом в сердце. Последний матч - как 10 ударов", - цитирует Морено "Чемпионат".

Вчера, состоялся матч между "Сочи" и московским "Динамо" в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Решающий гол на пятой компенсированной к основному времени встречи минуте забил полузащитник Даниил Фомин.

Напомним, это поражение стало третьим подряд для команды Роберта Морено. Ранее сочинцы уступили в РПЛ "Локомотиву" и "Акрону" с общим счетом 0:7.

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