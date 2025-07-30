"Отчасти согласен, что у нас нет сыгранности. Нам надо больше времени, чтобы всем вместе собраться. Но ничего, у нас ещё есть время, чтобы начать меняться. В матче с "Динамо" мы уже сделали шаг вперёд", - цитирует Осипова "Чемпионат".
Вчера, 29 июля, состоялся матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором столичное "Динамо" принимало у себя дома "Сочи". Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Это поражение стало третьим подряд для сочинской команды. В первых двух турах Российской Премьер-Лиги "барсы" уступили московскому "Локомотиву" и тольяттинскому "Акрону" с общим счетом 0:7.
Напомним, "Сочи" вернулся в РПЛ из Первой лиги по итогам переходных матчей.
Хавбек "Сочи" Осипов: согласен, что у нас нет сыгранности. Надо больше времени
Полузащитник "Сочи" Александр Осипов высказался о результатах команды на старте сезона.
Фото: ФК "Сочи"