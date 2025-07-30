Агент Макарова оценил игру футболиста "Динамо" в матче с "Сочи"

"Денис провел реально классную игру. Мог и забить. Начал сложновато, но потом разыгрался и сыграл в своих лучших традициях, а в конце отдал голевую передачу, с которой Фомин забил победный гол. Он в прекрасной форме", - приводит слова агента "СЭ".
Вчера, 29 июля, московское "Динамо" на своем поле одержало победу над "Сочи" в 1 туре группового этапа Кубка России со счетом 3:2, забитыми мячами в составе бело-голубых отметились: Иван Сергеев (дубль) и Даниил Фомин, в составе гостей - Дмитрий Васильев и Захар Федоров.
Денис Макаров в этой встрече вышел на поле с первых минут и отыграл все 90 минут, не отметившись результативными действиями. Всего на счету полузащитника в текущем сезоне 3 матча во всех турнирах и 0 результативных действий.