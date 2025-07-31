"Есть несколько предложений. В данной ситуации самое привлекательное из них - от "Крыльев Советов". На сегодняшний день рассматривается вариант с арендой. Но до конкретики дело пока еще не дошло", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что центральный защитник московского "Спартака" Никита Чернов интересен "Сочи" и самарским "Крыльям Советов".
29-летний Чернов выступает за "Спартак" с 2022 года. Его контракт с клубом истекает будущим летом. В прошлом сезоне футболист провел за красно-белых 11 матчей и отметился одним голевым пасом. В текущем сезоне игрок еще ни разу не выходил на поле.
Агент защитника "Спартака" Чернова: есть несколько предложений
Владимир Кузьмичев, агент защитника "Спартака" Никиты Чернова, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"