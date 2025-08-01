"Жерсону нужно прибавлять, все от него ждут большего по тем минутам, что он провел. Конечно, по его действиям видно, что это опытный и высококлассный игрок. Однако ему нужно понимание, что в РПЛ нужно выкладываться в каждой игре. Тогда это будет боевое усиление в середине поля", - цитирует Радченко "РБ Спорт".
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт на пять лет. Бразилец вышел на поле в 2 матчах Российской Премьер-Лиги, проведя на поле суммарно 130 игровых минут, и не отметился результативными действиями.
После 2 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 3 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 3 августа, в 18:00 по московскому времени.
Радченко: Жерсону нужно прибавлять
Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко высказался об игре полузащитника петербуржцев Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"