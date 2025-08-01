"У нас очень позитивная обстановка в команде. Мне очень нравится то, как идёт работа и в плане подготовки, и в плане тактики. В принципе, первые матчи в чемпионате и Кубке показывают, что мы на правильном пути. Мне всё нравится, как и команде. Нас всех всё устраивает, и мы работаем дальше, чтобы прибавлять ещё больше", - цитирует Макарова "Известия".
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне текущего года, в феврале специалист покинул аналогичный пост в "Ростове". Напомним, что Валерий Карпин также является главным тренером национальной команды России.
В первых двух турах Российской Премьер-Лиги бело-голубые на домашнем стадионе сыграли вничью с калининградской "Балтикой" (1:1) и одержали победу над "Ростовом". Также подопечные Валерия Карпина набрали три очка в матче 1 тура группового этапа Кубка России с "Сочи" (3:2). В третьем туре чемпионата России "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром".
Макаров рассказал, как изменилась атмосфера в "Динамо" с приходом Карпина
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров рассказал об изменениях в атмосфере команды с приходом Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"