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Защитник ЦСКА Дивеев верит, что сможет сыграть в еврокубках

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своей мечте.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я верю, что смогу сыграть в еврокубках. На чем эта вера основывается? На мечте, на том, что я хочу этого. Надеюсь, это будет", - цитирует Дивеева "СЭ".

Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

Игорь Дивеев дебютировал в составе ЦСКА в июле 2019 года - защитник провел за "армейцев" в Лиге Европы УЕФА 12 матчей и отметился 1 забитым мячом.

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