Погребняк: осечки лидеров показывают, что чемпионат становится более сильным

- Осечки лидеров показывают, что чемпионат становится более сильным и конкурентоспособным. Несмотря на обилие звёзд в составе "Зенита", всё равно команде приходится тяжело. "Краснодар" вообще проигрывает, "Динамо" тяжело вкатывается. Все лидеры РПЛ будут в зоне турбулентности, поэтому очень интересно, - сказал Погребняк "Чемпионату".
После первых двух туров РПЛ только "Локомотив" не потерял очки. Чемпион прошлого сезона "Краснодар" уступил железнодорожникам 1:2, "Зенит", ЦСКА и "Динамо" потеряли очки с "Рубином" (2:2), "Оренбургом" (0:0) и "Балтикой" (1:1), соответственно.
В третьем туре РПЛ "Краснодар" на своем поле примет московское "Динамо", а "Зенит" - ЦСКА. Встречи состоятся 2 и 3 августа, соответственно.