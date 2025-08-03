Колыванов: не особо верю, что ЦСКА наберёт очки в матче с "Зенитом"

- Честно говоря, не особо верю, что ЦСКА наберёт очки в матче с "Зенитом". Пока не могу говорить, что у ЦСКА есть свой футбол — ещё строятся взаимодействия и коллективная игра. Но на данный момент превосходство "Зенита" необсуждаемо, - сказал Колыванов "Чемпионату".
Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и ЦСКА состоится сегодня, 3 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена". Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.
После двух туров "Зенит" и ЦСКА имеют в своем активе по 4 очка и располагаются на пятом и девятом местах, соответственно.