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Зарема: у лысых что-то не клеится в "Спартаке"

Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, оценила последние результаты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"У лысых что-то не клеится в "Спартаке". Может, Кахигао сменить краску для волос? Газизов перестал красить волосы после "Спартака" – и поперло, сейчас красно-белые на панике Пальцева возьмут", - цитирует Салихову Metaratings.

Сегодня, 3 августа, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" (1:1) в 3 туре Российской Премьер-Лиги. Авторами забитых мячей в компенсированное ко второму тайму время стали Пабло Солари и Артем Дзюба (пенальти). В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве после удаления защитника Даниила Хлусевича.

Напомним, что во 2 туре чемпионата России красно-белые на домашнем стадионе уступили калининградской "Балтике" со счетом 0:3. Команда Деяна Станковича доигрывала встречу вдевятером после двух удалений.

В летнее трансферное окно московский "Спартак" оформил переход полузащитника Жедсона Фернандеша из "Бешикташа" за 27 миллионов евро, а также на правах свободного агента подписал форварда Антона Заболотного.

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