"У лысых что-то не клеится в "Спартаке". Может, Кахигао сменить краску для волос? Газизов перестал красить волосы после "Спартака" – и поперло, сейчас красно-белые на панике Пальцева возьмут", - цитирует Салихову Metaratings.
Сегодня, 3 августа, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" (1:1) в 3 туре Российской Премьер-Лиги. Авторами забитых мячей в компенсированное ко второму тайму время стали Пабло Солари и Артем Дзюба (пенальти). В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве после удаления защитника Даниила Хлусевича.
Напомним, что во 2 туре чемпионата России красно-белые на домашнем стадионе уступили калининградской "Балтике" со счетом 0:3. Команда Деяна Станковича доигрывала встречу вдевятером после двух удалений.
В летнее трансферное окно московский "Спартак" оформил переход полузащитника Жедсона Фернандеша из "Бешикташа" за 27 миллионов евро, а также на правах свободного агента подписал форварда Антона Заболотного.
Зарема: у лысых что-то не клеится в "Спартаке"
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, оценила последние результаты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"