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Тарханов: в игре "Зенита" мало индивидуальных обыгрышей

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о ничейном результате в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и ЦСКА.
Фото: РИА Новости
"Второй тайм был более интересным. Чего стоит один момент Соболева, когда он развернулся и попал в штангу? Это стопроцентный момент, он обязан был забивать. Единственное, что в игре "Зенита" мне не нравится, это то, что мало индивидуальных обыгрышей у футболистов. А в остальных моментах справился Акинфеев. Игорь - просто гигант! Спокойно управлял игрой команды в плане обороны. Честно говоря, по игре ЦСКА мне понравился больше "Зенита", - сказал Тарханов в интервью "Чемпионату".

В воскресенье, 3 августа прошёл матч между "Зенитом" и "ЦСКА" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол забили "армейцы" на 33-й минуте. Дебютный мяч в составе ЦСКА забил Алеррандро. Во втором тайме сине-бело-голубые отыгрались. Даниил Круговой нарушил правила в штрафной против Густаво Мантуана. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев на 76-й минуте, вышедший на замену.

После трёх туров ЦСКА и "Зенит" набрали по пять очков. Они располагаются на пятой и шестой позиции в таблице чемпионата России.

Следующий матч "армейцы" проведут дома против "Рубина", а "Зенит" на выезде встретится с "Ахматом". Обе игры пройдут в субботу, 9 августа.

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