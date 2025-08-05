"Иордания — это не экзотика, а серьезная команда, которая попала на чемпионат мира. Такие команды уже имеют определенную силу. На мой взгляд, это хороший тест для нашей сборной — сыграть с участником чемпионата мира, проверить свои силы", - цитирует Семина "СЭ".
Ранее пресс-служба сборной России объявила, что национальная команда страны 4 сентября сыграет на домашнем стадионе с Иорданией в рамках товарищеского матча.
Напомним, в июне национальная команда России одержала победу над Белоруссией на выезде (4:1), а также сыграла вничью с Нигерией в "Лужниках" (1:1). Национальная команда России располагается на 35 строчке в рейтинге сборных ФИФА, Иордания в этом списке занимает 64 место, в 2026 году Иордания сыграет на чемпионате мира, в прошлом году иорданцы дошли до финала Кубка Азии.
Семин: Иордания - не экзотика, а серьезная команда
Российский тренер Юрий Семин высказался об уровне сборной Иордании.
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