"Для меня это не пенальти". Защитник ЦСКА Лукин – об 11-метровом в матче с "Зенитом"

"Ну, конечно, как защитнику ЦСКА и как максималисту мне сложно признать и сказать, что это пенальти. Конечно, для меня это не пенальти, для меня победа 1:0, спокойно, три очка из Питера увозим, но судья принял такое решение. Уже не хочется это обсуждать, уже ничего не вернуть, поэтому считаю, что надо было просто забивать момент, который у нас был до этого, буквально там за пару минут, и делать 2:0. Я думаю, что "Зенит" бы уже оттуда не вылез", — сказал Лукин на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Встреча "Зенита" с ЦСКА состоялась в воскресенье, 3 августа в Санкт?Петербурге на "Газпром Арене". Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев реализовал пенальти на 76?й минуте. 11-метровый был назначен после того, как защитник ЦСКА Данил Круговой сыграл в штрафной площади и допустил фол на футболисте команды хозяев Густаво Мантуане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Матч закончился ничьей со счетом 1:1.