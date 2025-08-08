"Я очень этому рад. Чуть больше удивлён результатами "Крыльев", потому что в межсезонье команду покинул Осинькин, который очень долго там работал. Не ожидал, что они сразу начнут набирать очки, но это хорошо. А "Локомотив" всегда находится где-то рядом с высокими местами. Так и должно быть. Эта команда обязана бороться за медали. А "Крылья" — просто молодцы", - сказал Божович в интервью "Чемпионату".
После трёх туров Российской Премьер-Лиги "Локомотив" находится на первом месте, набрав девять очков. "Крылья Советов" располагаются на второй позиции с семью очками.
Следующий матч "железнодорожники" проведут против московского "Спартака", а самарская команда сыграет с "Балтикой". Обе встречи пройдут в субботу, 9 августа.
В прошедшем сезоне команда Михаила Галактионова заняла шестое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 53 очка, а "Крылья Советов" расположились на 10-м месте с 31 очком.
Божович рад лидерству "Локомотива" и удивлён успеху "Крыльев Советов"
Сербский тренер Миодраг Божович поделился мнением о сильном старте в чемпионате России "Локомотива" и "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Локомотив" Москва