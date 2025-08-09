Матчи Скрыть

"Блудный сын, который вернулся". Кержаков объяснил, почему Вендел пропустил сборы

Голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, почему полузащитник Вендел пропустил летние сборы команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Нечто вроде "блудный сын, который вернулся" (улыбается). Но если серьёзно, я лично не знаю, с чем связана вся эта ситуация. Видимо, трансферная история. Поэтому сейчас такой поздний приезд Вендела воспринимаю нормально", - сказал Кержаков в интервью "Матч ТВ".

Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел пропустил летние сборы команды и вернулся в расположение клуба лишь к началу сезона. В первых двух турах бразилец не попадал в заявку команды и вышел на поле в 1 туре группового этапа Кубка России.

Напомним, что Вендел должен был перейти в "Ботафого" в рамках сделки по переходу Луиса Энрике в стан сине-бело-голубых, однако трансфер сорвался из-за финансовых проблем владельца бразильского клуба.

