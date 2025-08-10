В ЦСКА сообщили, сколько может пропустить нападающий Алеррандро

"У Алеррандро мышечная травма. Если степень травмы незначительная, то восстановление будет 2–3 недели. Если значительная, то потребуется больше времени", - передает слова Челестини "Матч ТВ".
В субботу, 9 августа, московский ЦСКА одержал разгромную победу над "Рубином" в четвертом туре РПЛ. Встреча проходила на домашнем поле красно-синих и завершилась со счетом 5:1. Нападающий "армейцев" Алеррандро получил повреждение в конце первого тайма и не сумел продолжить встречу.
В текущем сезоне 25-летний бразилец принял участие в 6 играх за ЦСКА во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, на сколько предположительно выбыл форвард Алеррандро.
Фото: ПФК ЦСКА