Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

В ЦСКА сообщили, сколько может пропустить нападающий Алеррандро

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, на сколько предположительно выбыл форвард Алеррандро.
Фото: ПФК ЦСКА
"У Алеррандро мышечная травма. Если степень травмы незначительная, то восстановление будет 2–3 недели. Если значительная, то потребуется больше времени", - передает слова Челестини "Матч ТВ".

В субботу, 9 августа, московский ЦСКА одержал разгромную победу над "Рубином" в четвертом туре РПЛ. Встреча проходила на домашнем поле красно-синих и завершилась со счетом 5:1. Нападающий "армейцев" Алеррандро получил повреждение в конце первого тайма и не сумел продолжить встречу.

В текущем сезоне 25-летний бразилец принял участие в 6 играх за ЦСКА во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

