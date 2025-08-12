Матчи Скрыть

Игорь Дивеев высказался об уходе Роши из ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал уход Виллиана Роши из клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я узнал за день до игры, что он уходит и все. Это его личная карьера. Хочу сказать ему спасибо, что был у нас в команде. Мы играли на протяжении 2-3 лет вместе в паре. Было интересно. Поэтому удачи ему. Главное без травм", - цитирует Дивеева "СЭ".

Виллиан Роша в ближайшее время перейдет из ЦСКА в "Аль-Джазиру" за 6,5 миллионов евро - сообщалось, что трансфер состоится в ближайшую неделю.

Центральный защитник выступал за московский клуб с 2022 года, за это время бразилец вышел на поле в 106 встречах и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

