Кучаев – о кубковом матче "Ростова" с "Пари НН": это будет другая игра

Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев рассказал об ожиданиях от предстоящего матча группового этапа пути РПЛ Кубка России с "Пари НН".

Фото: ФК "Ростов"

"Думаю, что это будет другая игра, чем в чемпионате. В чемпионате "Пари НН" не удалось показать хороший футбол из за удаления. И мы в принципе хорошо играли. Думаю, что они выйдут с боевым настроем. Мы к этому готовимся", — сказал Кучаев в эфире "Матч ТВ".



В воскресенье, 10 августа, команды встречались в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги. Ростовчане обыграли "Пари НН" со счетом 1:0. На 11-й минуте полузащитник гостей Мамаду Майга получил красную карточку за грубый прием против Константина Кучаева, из-за чего команда играла в меньшинстве.