Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
19:30
РостовНе начат

Мостовой: уход Станковича с трибуны ни о чём не говорит

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал уход Деяна Станковича с трибуны во время матча против махачкалинского "Динамо" (1:1, 3:4 по пенальти) в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак" Москва
“Уход Станковича с трибуны ни о чём не говорит. Если бы он ушёл со скамейки, это да. Он мог уйти вниз, спуститься, чтобы поговорить с кем-то. Может, досматривал игру в раздевалке. Вообще не задумываюсь о будущем Станковича в «Спартаке», потому что всего пару месяцев назад он продлил с клубом контракт. “Спартак” — самая популярная команда страны, и болельщики здесь требуют отставки уже после 1-го тура. А если обыграют “Зенит”? Те, кто выгоняет Станковича, начнут его облизывать. Я уже миллион раз это видел», — сказал Мостовой в интервью “Чемпионату”.

Во вторник “Спартак” уступил махачкалинскому “Динамо” (1:1, 3:4 по пенальти) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Счёт открыл форвард махачкалинцев Гамид Агаларов. Он реализовал пенальти. У красно-белых отличился Руслан Литвинов. На данный момент команда Деяна Станковича занимает второе место в группе C.

Сербский тренер не стал ждать окончания игры, уйдя с трибуны за дверь на 87-й минуте.

Следующий матч “Спартак” проведёт дома против “Зенита” в рамках 5-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт в субботу, 16 августа.

В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают 11 место, набрав четыре очка. Команда, пропустив восемь мячей, повторила клубный антирекорд на старте чемпионата.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится