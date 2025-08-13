Мостовой: уход Станковича с трибуны ни о чём не говорит

“Уход Станковича с трибуны ни о чём не говорит. Если бы он ушёл со скамейки, это да. Он мог уйти вниз, спуститься, чтобы поговорить с кем-то. Может, досматривал игру в раздевалке. Вообще не задумываюсь о будущем Станковича в «Спартаке», потому что всего пару месяцев назад он продлил с клубом контракт. “Спартак” — самая популярная команда страны, и болельщики здесь требуют отставки уже после 1-го тура. А если обыграют “Зенит”? Те, кто выгоняет Станковича, начнут его облизывать. Я уже миллион раз это видел», — сказал Мостовой в интервью “Чемпионату”.
Во вторник “Спартак” уступил махачкалинскому “Динамо” (1:1, 3:4 по пенальти) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Счёт открыл форвард махачкалинцев Гамид Агаларов. Он реализовал пенальти. У красно-белых отличился Руслан Литвинов. На данный момент команда Деяна Станковича занимает второе место в группе C.
Сербский тренер не стал ждать окончания игры, уйдя с трибуны за дверь на 87-й минуте.
Следующий матч “Спартак” проведёт дома против “Зенита” в рамках 5-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт в субботу, 16 августа.
В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают 11 место, набрав четыре очка. Команда, пропустив восемь мячей, повторила клубный антирекорд на старте чемпионата.
Фото: ФК "Спартак" Москва