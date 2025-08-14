Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
19:30
РостовНе начат

Кордоба загадочно ответил о своём будущем в "Краснодаре"

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба рассказал о своих перспективах в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
"Я всё ещё игрок "Краснодара", но всё возможно", - сказал Кордоба в интервью "Чемпионату".

Джон Кордоба перешёл в "Краснодар" в 2021 году. За это время он провёл в составе "быков" 121 матч, забил 59 голов и отдал 28 голевых передач.

В минувшем сезоне форвард вместе с командой взял золотые медали чемпионата России. Сам Джон Кордоба стал лучшим игроком сезона по версии Российской Премьер-Лиги.

После четырёх туров команда Мусаева занимает второе место, набрав девять очков. "Краснодар" обыграл "Пари НН" (3:0), московское "Динамо" (1:0), "Оренбург" (1:0) и проиграли московскому "Локомотиву" (1:2). После двух туров группового этапа Кубка России "быки" занимают второе место в группе B.

Следующий матч команда проведёт дома против "Сочи" в рамках 5-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится