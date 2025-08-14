Кордоба загадочно ответил о своём будущем в "Краснодаре"

"Я всё ещё игрок "Краснодара", но всё возможно", - сказал Кордоба в интервью "Чемпионату".
Джон Кордоба перешёл в "Краснодар" в 2021 году. За это время он провёл в составе "быков" 121 матч, забил 59 голов и отдал 28 голевых передач.
В минувшем сезоне форвард вместе с командой взял золотые медали чемпионата России. Сам Джон Кордоба стал лучшим игроком сезона по версии Российской Премьер-Лиги.
После четырёх туров команда Мусаева занимает второе место, набрав девять очков. "Краснодар" обыграл "Пари НН" (3:0), московское "Динамо" (1:0), "Оренбург" (1:0) и проиграли московскому "Локомотиву" (1:2). После двух туров группового этапа Кубка России "быки" занимают второе место в группе B.
Следующий матч команда проведёт дома против "Сочи" в рамках 5-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.
Фото: ФК "Краснодар"