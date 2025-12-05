Матчи Скрыть

Семин ответил, способны ли "Спартак" и "Динамо" войти в топ-3 РПЛ

Бывший главный тренер московского "Динамо" Юрий Семин поделился мнением о шансах бело-голубых и "Спартака" завершить сезон 2025/2026 в топ-3 Российской Премьер-Лиги.
"В тройку, конечно, в состоянии войти и та, и другая команда. Но за чемпионство, наверное, будет сложно побороться.

Будет сложный период, два с половиной месяца без официального футбола. Это тренировки, подготовка. Кто лучше проведет этот период, тот, наверное, будет еще в состоянии бороться. Сбрасывать со счетов нельзя ни одну, ни другую команду", — передает слова Семина "Матч ТВ".

На данный момент "Спартак" с 28 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы РПЛ, "Динамо" с 20 баллами занимает 9-ю позицию. В 18 туре команды сыграют на "Лукойл Арене" друг с другом.

Встреча пройдет в субботу, 6 декабря, начало — в 16:30 мск.

